Иноагентами признаны Анастасия Шевченко и Валерий Панюшкин

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов шесть граждан и одну организацию.

Это политолог Ирина Бусыгина, журналисты Анастасия Голубева, Светлана Осипова и Валерий Панюшкин, активист Анастасия Шевченко, политтехнолог Михаил Шейтельман и проект "Зона солидарности".

Всем новым иноагентам вменяют распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей. Пятеро из них - все, кроме Ирины Бусыгиной, распространяли еще и фейки, направленные на формирование негативного образа российских военных.

Бусыгина, как отмечает Минюст, также выступала против СВО, участвовала в создании сообщений и материалов иностранных агентов., а еще взаимодействовала с организацией, признанной в России нежелательной.

Анастасия Голубева сотрудничает с иностранным СМИ, сказано в пресс-релизе.

Светлане Осиповой вменяют участие в создании и распространении контента иноагентов и сотрудничество с организациями-иноагентами.

Валерий Панюшкин выступал против СВО и участвовал в создании контента иноагентов.

Анастасия Шевченко, по данным министерства, "принимала участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, участвовала в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Кроме того, она выступала против СВО и взаимодействовала с нежелательными организациями.

Марк Шейтельман выступал против СВО, поддерживал ВС Украины, а также участвовал в создании и распространении контента иноагентов, считает Минюст.

Проект "Зона солидарности" участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а еще выступал против СВО, следует из пресс-релиза.