Нефтетрейдер не смог взыскать с "Руснефтегаза" переплату за нефть после обвала цен

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Московский нефтетрейдер ООО "Консонанс" не смог взыскать с АО "Руснефтегаз" переплату за нефть, поставленную в марте 2020 года после обвала цен на фоне срыва сделки ОПЕК+, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

В ноябре 2019 года компании заключили договор на поставку 2 тысяч тонн нефти из ресурсов ООО "Южно-Охтеурское" (100%-ная "дочка" "Руснефтегаза") в марте 2020 года.

Нефть была оплачена по предварительной стоимости - 42,3 млн рублей. При этом на момент поставки ее рыночная цена снизилась вдвое на фоне срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

"Консонанс" требовал в суде с "Руснефтегаза" 22,5 млн рублей переплаты по договору поставки нефти, а также 500 тысяч рублей процентов за пользование чужими деньгами.

Арбитражный суд Москвы поддержал доводы "Консонанса" и в январе 2021 года удовлетворил иск полностью, сославшись на договор, где были предусмотрены несколько условий формирования цены. Это решение отменил Девятый арбитражный апелляционный суд, который посчитал, что между сторонами не было письменного согласования изменения стоимости цены на нефть, а применяемая в более ранних договорах корректировка стоимости была незначительной и сопровождалась изменением объемов поставки.

3 августа Арбитражный суд Московского округа оставил без изменений решение апелляционной инстанции, а кассационную жалобу "Консонанса" - без удовлетворения.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Консонанс" создано в 2010 году, в настоящее время зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности компании - оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. Выручка организации за 2020 год составила 32,2 млрд рублей, чистая прибыль - 55,4 млн рублей.

АО "Руснефтегаз" не раскрывает своих акционеров. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является Альберт Джуссоев (51%).