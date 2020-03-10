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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Минфин оценил, что при $35 за баррель нефти можно купить Сбербанк до конца года

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Цена на нефть в районе $35 за баррель, которая на данный момент сформировалась на рынке после обвала из-за распада сделки ОПЕК+, позволит до конца года закрыть сделку по выкупу правительством пакета акций Сбербанка у ЦБ, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

"Сейчас по нашим расчетам, пока сохраняется (такая возможность - ИФ), да. Это зависит от цен на нефть. При ценах $35 и (чуть - ИФ) ниже, если они сохранятся до конца года на этом уровне, то образующийся дефицит, который по бюджетному правилу будет финансироваться за счет ФНБ, составляет порядка полтриллиона рублей. В принципе, (при такой цене - ИФ) остаток над 7% (ВВП, минимальный размер ликвидных средств ФНБ, при достижении которого средства фонда можно инвестировать - ИФ) остается после учета использования ФНБ", - сказал Колычев журналистам.

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"Вопрос сценариев (срок завершения сделки - ИФ). Если мы сейчас посмотрим на сценарий $35 до конца года, то да. Если мы посмотрим на сценарий $10, то, наверное, (нет - ИФ)", - пояснил замминистра.

В середине февраля министр финансов Антон Силуанов называл среднегодовую "цену отсечения", при которой сделку можно будет завершить уже в этом году, на уровне "где-то $52 за баррель".

"У нас ФНБ накапливается, цены на нефть выше базовой цены. Если в этом году цена будет выше $52 за баррель где-то (это ниже, чем было на тот момент - уже с учетом произошедшего из-за коронавируса падения, но до распада сделки и действий Саудовской Аравии на рынке - ИФ), то мы в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка. Если цена упадет ниже, то нам придется делать это постепенно. Постепенно приобретая акции у ЦБ", - говорил Силуанов 13 февраля.

С тех пор цена на нефть упала ниже $42 за баррель, что запускает обратное действие механизма бюджетного правила и продажу (а не покупку) валюты из средств ФНБ. Тем не менее, возможность закрыть сделку в 2020 году остается, считает Колычев.

В феврале стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Позднее кабмин одобрил решение о покупке Сбербанка. 17 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке у Банка России пакета акций Сбербанка в рамках размещения средств ФНБ.

Минфин РФ Сбербанк ЦБ РФ

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