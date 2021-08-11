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Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе из-за коронавируса

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области продлили действие режима повышенной готовности в рамках мер по противодействию распространения коронавируса в регионе, говорится в распоряжении, опубликованном в среду на сайте областного правительства.

В документе отмечается, что режим, который согласно предыдущему распоряжению действовал до 12 августа, продлен до 25 августа. В период его действия, в числе прочего, сохраняется запрет по работе точек общепита в период с 2 до 6 часов, за исключением обслуживания на вынос и доставку, сохраняется приостановка работы фут-кортов в торговых центрах. Вместе с тем залы культурных учреждений: театров, цирков, музеев, кинотеатров, концертных и иных площадок, могут быть заполнены не более чем на 50% с соблюдением противоэпидемиологических норм.

Работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, в том числе беременных, старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, говорится в сообщении.

Всего по данным регионального Минздрава, на утро среды в Кемеровской области выявлено 48 тыс. 240 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 35 пациентов скончались, на изоляции в медстационарах и обсерваторах находятся 12 тыс. 741 человек.

Как сообщалось, с середины июля в регионе ежесуточно выявляется более 200 пациентов с COVID-19. Наибольшее количество зараженных с начала пандемии - 209 человек, было зарегистрировано в регионе 26 июля, в тот же день от коронавируса и вызванных им осложнений скончались семь пациентов.

Хроника 09 января 2020 года – 11 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Кемеровская область коронавирус COVID-19

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