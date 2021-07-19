В Кузбассе обязали вакцинироваться сотрудников сферы услуг и власти

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Постановлением главного санитарного врача по Кемеровской области до 18 сентября прививку от COVID-19 должны поставить сотрудники энергетики, сферы услуг, власти, правоохранители и другие, сообщает пресс-служба облправительства в понедельник.

"Вводится обязательная вакцинация для дополнительных категорий граждан в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Организациям необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 60 процентов от общей численности работников: до 18 августа - первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 18 сентября - вторым компонентом вакцины. Граждане, имеющие противопоказания, не прививаются", - говорится в сообщении.

Постановление касается работников общественного транспорта, такси, энергетики, таможни, власти и самоуправления, а также вахтеров, волонтеров и правоохранителей. Кроме того, прививку должны поставить граждане, работающие в сфере предоставления услуг: торговли, общепита, салонов красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме того, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин и граждан, имеющих определенные заболевания: сахарный диабет, бронхиальную астму, хронические болезни почек, онкологические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт.

По возможности им рекомендуется предоставить отпуск. Пенсионерам рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции, покидая жилище только по экстренным случаям или бытовым нуждам.

Вместе с тем в Кузбассе с 19 июля из-за сложившейся эпидемиологической обстановки МФЦ переходят на график работы исключительно по предварительной записи.

Накануне в регионе вновь был установлен рекорд по ежесуточному выявлению случаев заражения - зарегистрировано 205 пациентов, пять человек скончались. Всего в Кемеровской области 43 452 случая инфицирования, 40 666 человек выздоровели, 907 скончались.