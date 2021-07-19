Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:43Заразились
на 18.07В России 5 958 133+25 018В мире 189 997 805+472 593

В Кузбассе обязали вакцинироваться сотрудников сферы услуг и власти

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Постановлением главного санитарного врача по Кемеровской области до 18 сентября прививку от COVID-19 должны поставить сотрудники энергетики, сферы услуг, власти, правоохранители и другие, сообщает пресс-служба облправительства в понедельник.

"Вводится обязательная вакцинация для дополнительных категорий граждан в соответствии с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Организациям необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 60 процентов от общей численности работников: до 18 августа - первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 18 сентября - вторым компонентом вакцины. Граждане, имеющие противопоказания, не прививаются", - говорится в сообщении.

Постановление касается работников общественного транспорта, такси, энергетики, таможни, власти и самоуправления, а также вахтеров, волонтеров и правоохранителей. Кроме того, прививку должны поставить граждане, работающие в сфере предоставления услуг: торговли, общепита, салонов красоты, косметических, парикмахерских, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов.

Кроме того, работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет, беременных женщин и граждан, имеющих определенные заболевания: сахарный диабет, бронхиальную астму, хронические болезни почек, онкологические заболевания, перенесших инфаркт или инсульт.

По возможности им рекомендуется предоставить отпуск. Пенсионерам рекомендовано соблюдать режим домашней самоизоляции, покидая жилище только по экстренным случаям или бытовым нуждам.

Вместе с тем в Кузбассе с 19 июля из-за сложившейся эпидемиологической обстановки МФЦ переходят на график работы исключительно по предварительной записи.

Накануне в регионе вновь был установлен рекорд по ежесуточному выявлению случаев заражения - зарегистрировано 205 пациентов, пять человек скончались. Всего в Кемеровской области 43 452 случая инфицирования, 40 666 человек выздоровели, 907 скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

16
Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины)14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины)
Хроника 09 января 2020 года – 19 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Кемеровская область Коронавирус

Новости по теме

Новости

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

Природные пожары подобрались к Светлинской ГЭС в Якутии

"Ростех" назвал разработчика нового боевого самолета

Что произошло за день: воскресенье, 18 июля

РКН назвал YouTube лидером по количеству противоправного контента

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности

"Команда 29" объявила о прекращении деятельности
Навальный попал в больницу

МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному

Следствие назвало четыре версии причин столкновения поездов в Приамурье

Следствие назвало четыре версии причин столкновения поездов в Приамурье

РФ выйдет на докризисный уровень добычи нефти в мае 2022 года

На развитие дорожной сети в регионах выделят более 3,3 млрд рублей

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки зафиксировано более 25 тыс. новых случаев COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');