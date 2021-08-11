Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:41Заразились
на 10.08В России 6 491 288+21 378В мире 203 980 078+595 222

В СФО подтвердили назначение участника операций на Дубровке и в Беслане вице-полпредом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации президента Антон Вайно назначил экс-депутата Госдумы Олега Денисенко заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полпредства.

10 августа об этом назначении сообщили омские СМИ, ссылаясь в основном на источники. Сам Денисенко подтвердил назначение "СуперОмску".

Сотрудник пресс-службы полпредства подтвердил это "Интерфаксу" и уточнил, что Денисенко будет курировать вопросы контрольной деятельности.

Должность полпреда президента в СФО остается вакантной с 9 апреля. В тот день президент Владимир Путин назначил сибирского полпреда Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

Денисенко родился в 1962 году на Украине, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. М. В. Фрунзе, Российскую академию государственной службы при президенте России.

С 1996 года по 1999 год он служил старшим офицером отдела антитеррористического центра ФСБ в Хабаровске, заместителем начальника боевого отдела управления "Альфа" Центра специального назначения ФСБ, участвовал в проведении контртеррористических операций на Дубровке ("Норд-Ост") и в Беслане.

В 2007 году Денисенко был избрали депутатом Госдумы пятого созыва по избирательному списку КПРФ в Омской области.

В 2009 году СМИ прочили ему должность губернатора Омской области. Он участвовал в губернаторских выборах в 2015 году.

В 2011 году его избрали депутатом Госдумы шестого созыва. Он состоял во фракции КПРФ, был заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, членом комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

В 2014 году Денисенко в составе группы депутатов направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность распада СССР.

Омская область Олег Денисенко СФО Сергей Меняйло Антон Вайно

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: среда, 11 августа

Здание телекомпании "Афонтово" загорелось в Красноярске

Суд отправил камчатского депутата Редькина под домашний арест

Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что "Спутник V" полностью оправдал себя

Гинцбург заявил, что "Спутник V" полностью оправдал себя

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

Шойгу сообщил, что в РФ не будут увеличивать количество призывников

В Осетии восстановили магистральную линию подачи кислорода в больницу

Что произошло за день: вторник, 10 августа

Наблюдатели в Москве получили жалобы на принуждение к онлайн-голосованию

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Главврач больницы во Владикавказе задержан после гибели девяти пациентов

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата

Михаил Гуцериев перевел свои 37,15% в "Русснефти" на брата
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');