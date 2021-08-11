В СФО подтвердили назначение участника операций на Дубровке и в Беслане вице-полпредом

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации президента Антон Вайно назначил экс-депутата Госдумы Олега Денисенко заместителем полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полпредства.

10 августа об этом назначении сообщили омские СМИ, ссылаясь в основном на источники. Сам Денисенко подтвердил назначение "СуперОмску".

Сотрудник пресс-службы полпредства подтвердил это "Интерфаксу" и уточнил, что Денисенко будет курировать вопросы контрольной деятельности.

Должность полпреда президента в СФО остается вакантной с 9 апреля. В тот день президент Владимир Путин назначил сибирского полпреда Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

Денисенко родился в 1962 году на Украине, окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. М. В. Фрунзе, Российскую академию государственной службы при президенте России.

С 1996 года по 1999 год он служил старшим офицером отдела антитеррористического центра ФСБ в Хабаровске, заместителем начальника боевого отдела управления "Альфа" Центра специального назначения ФСБ, участвовал в проведении контртеррористических операций на Дубровке ("Норд-Ост") и в Беслане.

В 2007 году Денисенко был избрали депутатом Госдумы пятого созыва по избирательному списку КПРФ в Омской области.

В 2009 году СМИ прочили ему должность губернатора Омской области. Он участвовал в губернаторских выборах в 2015 году.

В 2011 году его избрали депутатом Госдумы шестого созыва. Он состоял во фракции КПРФ, был заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции, членом комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

В 2014 году Денисенко в составе группы депутатов направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность распада СССР.