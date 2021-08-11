Защита бывшего схиигумена отозвала жалобу на изменение территориальной подсудности

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Коллегия Верховного суда РФ не стала рассматривать в среду поданную адвокатами Николая Романова (уральского экс-схиигумена Сергия) жалобу на решение о смене территориальной подсудности по делу их подзащитного, сообщил "Интерфаксу" один из адвокатов Павел Бабиков.

"Суд принял наш отказ от жалобы и производство прекратил", - сказал Бабиков.

Решение адвокатами было принято по просьбе их подзащитного. "Причины - проводимое обследование состояния его здоровья в текущий момент и опасность для здоровья при этапировании", - отметил Бабиков.

Романов был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, 10 сентября того же года отлучен от церкви. Он отказывался покидать Среднеуральский женский монастырь, однако был задержан в конце декабря.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 110.1 (склонение к самоубийству), ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст. 330 УК РФ (самоуправство) УК РФ. Позже суд продлил содержание его под стражей до 29 августа. Романов содержался в московском СИЗО-4.

В августе адвокат Бабиков сообщил "Интерфаксу", что Романов проходит плановое обследование при больнице московского СИЗО "Матросская тишина".

Расследование дела было завершено в мае. В июле Верховный суд РФ по ходатайству замгенпрокурора РФ определил, что оно будет рассматриваться в Измайловском райсуде Москвы, а не в Верхней Пышме (Свердловская область). Защита обжаловала данное решение.