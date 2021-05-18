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Завершено расследование уголовного дела бывшего схиигумена Сергия

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела бывшего уральского схиигумена Сергия (Романова), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Павел Бабиков. Он предположил, что суд может начаться в июне.

Обвинения, выдвинутые его подзащитному, остались прежними - склонение к самоубийству (ч.3 ст.110.1 УК), нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч.3 ст.148) и самоуправство (ст.330 УК).

Романова задержали в Среднеуральском женском монастыре, где он ранее был духовником, в ночь на 29 декабря 2020 года, доставили в Москву и арестовали.

До этого он более полугода удерживал обитель под своим контролем, вызвал казаков для его охраны и не впускал внутрь представителей Екатеринбургской епархии. После ковид-диссидентских видеообращений весной 2020 года ему запретили проповедовать, затем запретили в служении, а летом 2020 года лишили сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов. В сентябре его отлучили от церкви.

После ареста Сергия монастырь многократно проверяли, а в средине апреля оттуда вывезли всех насельников.

Сергий Романов Павел Бабиков Басманный суд Москва Свердловская область Среднеуральский монастырь

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