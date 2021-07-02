Дело бывшего схиигумена Сергия передано в суд

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) передано в суд, сообщил Следственный комитет. Предъявленные ему обвинения относятся к 2020 году, к периоду, когда его сначала запретили в служении, затем лишили сана и отлучили от церкви.

Ранее 2 июля стало известно, что в Генпрокуратуре утвердили обвинительное заключение по этому делу.

В какой именно суд передано дело, СК не уточнил. Это принципиальный вопрос для защиты Романова.

Как сказала его адвокат Светлана Герасимова, по установленной законом территориальной подсудности дело должно рассматриваться по месту совершения преступления, то есть в суде Верхней Пышмы. Адвокат Павел Бабиков отметил, что защита будет настаивать, чтобы дело рассматривалось в Верхней Пышме, но допустил, что суд могут перенести с Урала, чтобы избежать общественного резонанса.

"По нашей информации, из Генпрокуратуры РФ дело ушло в Верховный суд для того, чтобы решить, какой суд в России будет рассматривать это дело", - пояснил Бабиков.

В СКР уточнили, что Сергию предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "д" ч. 3 ст. 110.1, ч. 3 ст. 148, ч. 1 ст. 330 УК (склонение к самоубийству; нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; самоуправство).

По версии следствия, в 2020 году Романов, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, не покинул Среднеуральский женский монастырь и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии.

"Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство", - говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем Романов публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству, и опубликовал это выступление в интернете, "осознавая, что его призывы могут быть восприняты неопределенно широким кругом лиц и повлечь общественно опасные последствия".

Сергий вину не признал.

В СК напомнили, что он был приговорен к 13 годам колонии за убийство и разбойное нападение и вышел на свободу в конце 90-х годов.