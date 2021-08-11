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Бывшего премьера Северной Осетии обвинили в растрате 180 млн рублей

Источник сообщил, что Сергея Такоева и двух его подельников доставили в Москву

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывшему премьер-министру Северной Осетии Сергею Такоеву, бывшему министру туризма республики Алану Диамбекову и гендиректору ОАО "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой предъявлено обвинение по статье о растрате (ч. 4 ст. 160 УК), сообщил СКР.

О задержании бывших высокопоставленных чиновников стало известно 10 августа. Следствие попросит суд их арестовать.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что всех троих доставили в Москву, расследование ведет центральный аппарат СК.

По версии следствия, в 2014 году Такоев и Диамбеков, занимая должности в правительстве региона, Габараева, а также иные лица обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им ОАО "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Следствие оценило вменяемую им растрату в 180 млн рублей.

Такоев покинул пост председателя правительства Северной Осетии летом 2015 года.

Северная Осетия Сергей Такоев СКР ОЗАТЭ Алан Диамбеков Аида Габараева Москва

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