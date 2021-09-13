Мосгорсуд оставил под арестом экс-премьера Северной Осетии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу бывшего председателя правительства республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева, обвиняемого в растрате.

Апелляционная инстанция оставила постановление Басманного суда Москвы об аресте Такоева без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Также суд оставил под стражей и другую фигурантку дела - Аиду Габараеву.

Таким образом, Мосгорсуд не нашел оснований для избрания бывшему премьеру республики более мягкой меры пресечения, о чем просила защита.

О задержании Такоева стало известно 10 августа. Вместе с ним были задержаны экс-министр туризма республики Алан Диамбеков и бывший гендиректор компании "ОЗАТЭ" Аида Габараева.

11 августа Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил их под арест до 10 октября.

Всем троим вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Наказание по данному делу предусматривает лишение свободы до 10 лет заключения.

Как заявили в Следственном комитете России, в 2014 году Такоев, Диамбеков и Габараева вместе с другими лицами обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Общая сумма растраченных бюджетных денежных средств, по версии следствия, составила 180 млн рублей.

Такоев покинул пост председателя правительства Северной Осетии летом 2015 года.