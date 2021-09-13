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Мосгорсуд оставил под арестом экс-премьера Северной Осетии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу бывшего председателя правительства республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева, обвиняемого в растрате.

Апелляционная инстанция оставила постановление Басманного суда Москвы об аресте Такоева без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Также суд оставил под стражей и другую фигурантку дела - Аиду Габараеву.

Таким образом, Мосгорсуд не нашел оснований для избрания бывшему премьеру республики более мягкой меры пресечения, о чем просила защита.

О задержании Такоева стало известно 10 августа. Вместе с ним были задержаны экс-министр туризма республики Алан Диамбеков и бывший гендиректор компании "ОЗАТЭ" Аида Габараева.

11 августа Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил их под арест до 10 октября.

Всем троим вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Наказание по данному делу предусматривает лишение свободы до 10 лет заключения.

Как заявили в Следственном комитете России, в 2014 году Такоев, Диамбеков и Габараева вместе с другими лицами обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Общая сумма растраченных бюджетных денежных средств, по версии следствия, составила 180 млн рублей.

Такоев покинул пост председателя правительства Северной Осетии летом 2015 года.

Мосгорсуд Москва Северная Осетия Сергей Такоев

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