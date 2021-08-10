Бывших премьера и главу Минтуризма Северной Осетии задержали за растрату

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывший премьер Северной Осетии Сергей Такоев и экс-глава республиканского Минтуризма Алан Диамбеков задержаны по подозрению в особо крупной растрате, сообщила официальный представитель следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело о растрате денежных средств бюджета республики Северная Осетия-Алания в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - сказала Петренко во вторник журналистам.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Такоев, министр туризма республики Диамбеков и гендиректор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева. Петренко добавила, что по местам их жительства проводятся обыски.

Она не уточнила, что конкретно вменяется задержанным и на какую сумму.

Такоев покинул пост председателя правительства Северной Осетии летом 2015 года.