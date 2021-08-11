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Сайт для художников DeviantArt разблокировали в России

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор разблокировал один из самых популярных у художников и дизайнеров онлайн-ресурсов DeviantArt после удаления его администрацией запрещенного в РФ контента, сообщили в пресс-службе ведомства.

"После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме. В связи с этим 11 августа блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории РФ восстановлен", - сообщили в Роскомнадзоре.

DeviantArt был заблокирован в РФ 3 августа.

DeviantArt Роскомнадзор

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