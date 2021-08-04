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Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ на территории России к одному из крупнейших онлайн-ресурсов для художников DeviantArt из-за отказа удалить запрещенный в РФ контент, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt", - сказали в РКН.

Там отметили, что, начиная с 2019 года, Роскомнадзор направил администрации ресурса DeviantArt 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте "запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидиальный и пронаркотический контент".

29 июля РКН направил администрации ресурса очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы. "Учитывая популярность ресурса среди российских пользователей интернета, Роскомнадзор выражает надежду, что администрация DeviantArt ответственно подойдет к своим обязанностям и удалит запрещенные материалы. В случае, если противоправный контент не будет удален, доступ к ресурсу будет ограничен", - сообщили тогда в ведомстве.

DeviantArt - основанная в США в 2000 году коммерческая онлайн-галерея и сообщество художников. Один из самых крупных ресурсов для фотографов, иллюстраторов и писателей.

Был заблокирован РКН 5 августа 2014 года за 12 иллюстраций и две галереи размещенных авторами и пользователями сайта картинок, а уже 7 августа блокировка была снята.

DeviantArt Роскомнадзор

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