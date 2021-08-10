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Сайт DeviantArt удалил большинство запрещенных материалов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Ранее заблокированный Роскомнадзором коммерческий онлайн-ресурс для художников DeviantArt удалил 44 из 48 запрещенных в РФ материалов, сообщает во вторник газета "Известия".

"На текущий момент (09.08.2021) администраторы ресурса своими силами удалили 44 из 48 запрещенных материалов, указанных в требовании Роскомнадзора. Ведомство следит за удалением и положительно оценивает работу, проводимую администрацией сайта. После удаления всего массива противоправного контента, указанного в требовании Роскомнадзора, доступ к ресурсу может быть восстановлен", - заявили изданию в ведомстве.

Как сообщал "Интерфакс", в начале августа Роскомнадзор заблокировал на территории РФ основанный в США сайт DeviantArt из-за игнорирования его создателями требований российского законодательства. Начиная с 2019 года ведомство направило администрации ресурса 145 требований о необходимости удаления размещенных на сайте "запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент".

Роскомнадзор DeviantArt

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