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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

У аэропорта "Внуково" построят жилье в окружении природы разных климатических зон

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рядом со станцией метро "Аэропорт Внуково", запущенной в сентябре 2023 года рядом с одноименным аэропортом, построят жилой район, отражающий многообразие природы России, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

"Комплексное благоустройство квартала призвано показать многообразие российской природы и народного творчества. В дизайне, цветовых и пластических решениях будут использованы элементы традиционных орнаментов и декоративно-прикладного искусства разных народов России" - рассказал через пресс-службу заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, внутренние дворы нового квартала будут повторять природные особенности разных климатических зон России - субтропиков, тундры, тайги, степей и смешанных лесов.

"А весь район будет нести еще и познавательную функцию, встроенную, по сути, в архитектурно-планировочные решения", - добавил чиновник.

В центре района расположится площадь с круглой перголой, сухим фонтаном и павильонами.

Как добавил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, общий объем застройки жилого района составит около 577 тысяч кв. м. Максимальная высота жилых домов не превысит 10 этажей. Всего здесь смогут проживать около 11 тысяч человек.

Новый жилой комплекс расположится в 15 километрах от МКАД.

Всего по итогам года в новых округах столицах планируется ввести в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м жилья, а к настоящему времени уже сдано порядка 1,7 млн "квадратов".

Андрей Бочкарев Владимир Жидкин Внуково МКАД Москва
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