Мужчина погиб в якутском лесу, где разгорелся природный пожар

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Тело мужчины обнаружили в лесном массиве вблизи села Мугудай в Якутии, сообщает пресс-служба управления СКР по республике.

Проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, отмечает ведомство.

Как сообщал оперативный штаб Якутии, пожар утром приближался к населенному пункту Мугудай. "Тушение пожара проводится с двух сторон - Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов. На тушении работают более 300 человек. Задействованы семь тракторов", - уточнялось в сообщении.

По данным информированного источника, погибший - работник одного из дорожных предприятий, который оказался рядом с пожаром.

На территории Якутии действует режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.