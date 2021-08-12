Почти 170 природных пожаров зафиксировано в Якутии

Огнем охвачено свыше 1 млн гектаров

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 168 природных пожаров, за сутки ликвидировано 13, сообщил на брифинге журналистам министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

"За сутки локализовано семь природных пожаров, обнаружено девять новых пожаров. На тушении пожаров работают более 4,8 тысяч человек и 706 единиц техники", - рассказал министр.

Глава Якутии Айсен Николаев в свою очередь заявил, что в Якутии огнем охвачено свыше 1 млн гектаров леса.

"Ситуация у нас сложная. Мы сегодня тушим 63 пожара на площади свыше 1 млн гектаров. В зоне опасности находится 13 населенных пунктов. (...) На тушении пожаров работает порядка 5 тыс. человек, в том числе 128 человек Минобороны, около 300 человек - МЧС, свыше 1 тыс. человек - Леосоохрана, из которых 250 человек из республиканской Лесоохраны, остальные - федеральный резерв и привлеченные силы из других регионов РФ", - сказал Николаев.

Кроме того, борьбу с огнем ведут 300 добровольцев и мобилизованные из местного населения.

По данным оперштаба Якутии, парашютисты-десантники Авиалесоохраны проводят встречный отжиг, чтобы не пустить пожары в населенные пункты Ситтэ и Сангары.

Как сообщалось, на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Площадь лесных пожаров превысила 6,6 млн гектаров. Леса в республике горят с мая.

В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.