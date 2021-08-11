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Путин направил главу МЧС в Якутию из-за природных пожаров

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

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"Владимир Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами", - говорится в сообщении.

Накануне глава государства поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а также подготовить предложения по мерам социальной поддержки пострадавших от ЧС.

Пожары в Якутии

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Якутия МЧС РФ Владимир Путин Евгений Зиничев

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