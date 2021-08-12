Девять человек выжили после падения вертолета на Камчатке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Девять туристов найдены живыми после падения вертолета на Камчатке, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве.

"Девять человек достали, все живы. Степень тяжести (травм - ИФ) уже будут определять медики на месте", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в район происшествия вылетели две бригады медиков медицины катастроф, они прибудут туда примерно через два часа. К приему пострадавших и оказанию помощи готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница. Кроме того, готовится к вылету вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями и водолазами на борту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС края.

Среди выживших при крушении вертолета два члена экипажа, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона. Третий член экипажа в числе еще семи человек пропал без вести.

"Живы два члена экипажа, по предварительным данным, - пилоты", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на Камчатке в Кроноцком заповеднике разбился вертолет Ми-8, на борту которого 17 человек - 14 туристов и три члена экипажа. МЧС РФ сообщало, что вертолет с 16 людьми на борту совершил жесткую посадку. По неподтвержденным данным, есть погибшие.

Предположительно, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.