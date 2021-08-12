Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:48Заразились
на 11.08В России 6 512 859+21 571В мире 204 022 307+637 451

Девять человек выжили после падения вертолета на Камчатке

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Девять туристов найдены живыми после падения вертолета на Камчатке, сообщили "Интерфаксу" в краевом Минздраве.

"Девять человек достали, все живы. Степень тяжести (травм - ИФ) уже будут определять медики на месте", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в район происшествия вылетели две бригады медиков медицины катастроф, они прибудут туда примерно через два часа. К приему пострадавших и оказанию помощи готовы краевая больница Петропавловска-Камчатского и Терновская больница. Кроме того, готовится к вылету вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями и водолазами на борту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС края.

Среди выживших при крушении вертолета два члена экипажа, сообщили "Интерфаксу" в санавиации региона. Третий член экипажа в числе еще семи человек пропал без вести.

"Живы два члена экипажа, по предварительным данным, - пилоты", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что на Камчатке в Кроноцком заповеднике разбился вертолет Ми-8, на борту которого 17 человек - 14 туристов и три члена экипажа. МЧС РФ сообщало, что вертолет с 16 людьми на борту совершил жесткую посадку. По неподтвержденным данным, есть погибшие.

Предположительно, во время полета обнаружилась техническая неисправность, экипаж попытался совершить вынужденную посадку в условиях сильного тумана, но допустил ошибку, и вертолет упал в озеро.

Камчатский край Кроноцкий заповедник

Новости по теме

Новости

Сильный туман и ошибка пилота могли привести к крушению Ми-8 на Камчатке

Источник сообщил о десяти погибших при крушении Ми-8 на Камчатке

Вертолет с туристами разбился на Камчатке

Двое сбежавших из истринского ИВС задержаны в Подмосковье

Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам морской воды в Новороссийске

Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам морской воды в Новороссийске

Что произошло за день: среда, 11 августа

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в РФ с 3 по 9 августа

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в РФ с 3 по 9 августа

РФПИ предложил Pfizer изучить "Спутник Лайт" в качестве бустера для своей вакцины

РФПИ предложил Pfizer изучить "Спутник Лайт" в качестве бустера для своей вакцины

Петербуржцы стали массово жаловаться прокурорам на шум самолетов

СКР предъявил Навальному обвинение по делу о посягательстве на права граждан

СКР предъявил Навальному обвинение по делу о посягательстве на права граждан
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');