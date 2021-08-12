ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов от "Единой России" на выборы в Госдуму

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России в четверг зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Единая Россия" для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

ЦИК РФ на заседании принял решение зарегистрировать 394 кандидата федерального списка партии "Единая Россия".

"Единая Россия" подала в ЦИК РФ документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму 6 июля. Комиссия 11 июля заверила федеральный список кандидатов от партии в количестве 395 человек. При этом из списка был исключен один кандидат по решению партии. Также Центризбирком заверил список партии в количестве 219 кандидатов по одномандатным округам.

Во главе федерального списка "Единой России" на выборы в Думу пойдут пять человек - министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова. Кандидатуры были предложены президентом России Владимиром Путиным и одобрены на съезде партии 19 июня.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.