Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов от "Единой России" на выборы в Госдуму

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России в четверг зарегистрировал федеральный список кандидатов партии "Единая Россия" для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

ЦИК РФ на заседании принял решение зарегистрировать 394 кандидата федерального списка партии "Единая Россия".

"Единая Россия" подала в ЦИК РФ документы о выдвижении кандидатов на выборы в Госдуму 6 июля. Комиссия 11 июля заверила федеральный список кандидатов от партии в количестве 395 человек. При этом из списка был исключен один кандидат по решению партии. Также Центризбирком заверил список партии в количестве 219 кандидатов по одномандатным округам.

Во главе федерального списка "Единой России" на выборы в Думу пойдут пять человек - министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по защите прав детей в РФ Анна Кузнецова. Кандидатуры были предложены президентом России Владимиром Путиным и одобрены на съезде партии 19 июня.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет в течение трех дней - с 17 по 19 сентября. В рамках сентябрьских выборов в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК РФ Единая Россия

Новости

Разбившийся Ми-8 обнаружили на дне озера на глубине 137 метров

Полиция Петербурга нашла больше ста нелегалов на Софийской овощебазе

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

На иркутского предпринимателя завели 12 дел о контрабанде леса в Китай

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

"Аэрофлот" начал распродажу билетов на рейсы по России со скидкой до 50%

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Спасшийся в крушении Ми-8 сказал, что не успел отстегнуть ремни ребенку

Дежурных истринского ОВС обвинили в отключении камер перед побегом арестантов

"Газпром нефть" построила первый в России СПГ-бункеровщик

Спасенные после крушения Ми-8 сами выплыли с глубины 9 метров

Спасенные после крушения Ми-8 сами выплыли с глубины 9 метров

Шойгу дал старт реконструкции БАМа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');