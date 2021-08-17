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ЦИК проведет жеребьевку по распределению эфирного времени между партиями

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком России во вторник проведет жеребьевку среди политических партий - в ходе нее будет распределено бесплатное эфирное время на каналах общероссийских государственных организаций телерадиовещания.

В жеребьевке примут участие 14 партий, чьи федеральные списки кандидатов ЦИК РФ уже зарегистрировал. Среди них - ЛДПР, "Коммунисты России", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, "Гражданская платформа", "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС), "Родина", "Зеленые", "Зеленая альтернатива", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (Партия пенсионеров), Партия роста, "Яблоко", "Новые люди" и "Единая Россия".

Голосование на выборах различного уровня в сентябре 2021 года пройдёт в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

ЦИК РФ

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