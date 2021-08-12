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"Акрон" выкупит 9,3% своих акций на 23 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Производитель минеральных удобрений "Акрон" сообщил, что выкупает 3 776 844 акций (9,3% уставного капитала) в рамках объявленного в июне buyback. Исходя из цены выкупа в 6050 рублей за акцию, всего на приобретение бумаг компания потратит 22,85 млрд рублей.

Врамках buyback "Акрон" выкупит все квазиказначейские акции, консолидированные на "Дорогобуже" (7,82% уставного капитала) и других дочерних обществах. В общей сложности это 8,25% уставного капитала.

"Мы упрощаем структуру компании, устраняя квазиказначейский пакет акций. Решение о дальнейшей судьбе образующегося казначейского пакета акций будет принято позднее. В соответствии с законодательством, этот пакет подлежит либо погашению, либо продаже в течение одного года", - объяснил через пресс-службу председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов.

В июне Попов говорил "Интерфаксу", что эти акции планируется погасить.

Оплатить приобретаемые акции "Акрон" должен до 21 августа.

Совет директоров ПАО "Акрон" в июне одобрил buyback на 4 млн 53,4 тыс. акций (10% уставного капитала). Цена выкупа предполагала небольшую, в 1,5%, премию к рынку.

Уставный капитал "Акрона" в настоящее время разделен на 40 млн 534 тыс. акций. Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор, free float составляет 6%.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений Ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект Талицкого ГОК в Пермском крае, у "Акрона" - 50% + 1 акция).

Акрон Дорогобуж Вячеслав Кантор Александр Попов

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