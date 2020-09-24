"Акрону" при росте НДПИ придется снизить добычу фосфатов и перейти на сырье из Марокко

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "Акрон" при повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с 2021 года будет вынужден сократить добычу фосфатного сырья на ГОК "Олений Ручей", может частично перейти на апатитовый концентрат из Марокко, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров компании Александр Попов.

"Олений Ручей" уже работает с отрицательной рентабельностью (-14%), так как цены на удобрения находятся на многолетних минимумах. А при росте НДПИ на апатит-нефелиновую руду в 3,5 раза его рентабельность упадет до -30%, и тогда "Акрону", скорее всего, придется снижать объемы производства, пояснил Попов.

"В этих условиях нам придется замещать часть сырья менее экологичным апатитовым концентратом из Марокко (марокканская OCP занимает второе место в мире по фосфатным мощностям - ИФ). Мы закупили два корабля, будем пробовать, но уже сегодня мы видим, что примерно 15% сырья можем брать из Марокко. Сейчас смотрим, как за счет небольшого capex увеличить эту долю", - сказал топ-менеджер. У "ФосАгро", которая ранее поставляла апатитовый концентрат "Акрону", нет свободных объемов, поясняет Попов решение импортировать сырье.

"Акрон" переходит на подземную добычу на "Оленьем Ручье" по мере истощения запасов открытого карьера, напомнил он. Увеличение объемов проходки ведет к росту себестоимости подземной добычи, плюс растут объемы вскрыши, пустой породы, что увеличивает себестоимость открытой добычи. При повышенном НДПИ покупать сырье в Марокко будет дешевле, чем наращивать собственную добычу, резюмировал Попов.

Дополнительные расходы по НДПИ в 2021 году "Акрон" оценивает в 600 млн рублей, это примерно плюс $8 к себестоимости тонны апатитового концентрата.

Сырье с "Оленьего Ручья" идет не только на собственные заводы "Акрона", у компании также есть экспортный контракт с бельгийской Prayon. "Контракт действует еще год, будем его исполнять", - отметил Попов.

Помимо фосфатного бизнеса, от повышения НДПИ пострадает проект "Акрона" по производству редкоземельных элементов в Великом Новгороде. "Проект глубоко убыточный, мы его дотировали за счет других бизнесов, так как это единственное в России производство разделенных редкоземельных элементов. По сути, если мы проект закроем, то такой технологии в России не будет", - сказал топ-менеджер.

Финансовая модель калийного проекта "Акрона" также начинает "ползти" при введении рентного коэффициента 3,5, учитывая низкий уровень мировых цен на калий, посетовал Попов. Если новые производства не будут защищены от повышения НДПИ, убедить банки подписать проектное финансирования для Талицкого ГОКа будет сложно, считает он. Сроки начала добычи калия могут сдвинуться с 2023 на 2026 год.

Как сообщалось, подготовленный Минфином и уже внесенный в Госдуму проект поправок в Налоговый кодекс вводит увеличивающий "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ для большинства видов твердых полезных ископаемых, в том числе калийных солей (действующая ставка - 3,8%), апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд (4%). Повысить НДПИ предлагается с 1 января 2021 года.

Представители бизнеса на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым во вторник просили ввести дифференциацию НДПИ, освободить от повышенного коэффициента предлагалось, в частности, проекты в Арктической зоне, где сосредоточена вся добыча фосфатов в РФ. Однако эта идея не нашла поддержки, договориться бизнесу удалось пока только о защите от повышения НДПИ новых инвестпроектов, реализуемых через механизмы СПИК и СЗПК, рассказывали "Интерфаксу" участники совещания.

Дифференциацию рентного коэффициента с 2022 года правительство и Минфин готовы обсуждать, но при условии сохранения поступлений в бюджет на уровне около 56 млрд рублей, говорят собеседники агентства.

"Акрон" запустил ГОК "Олений Ручей" (Мурманская область) в 2012 году, чтобы обеспечить свои заводы сырьем для производства фосфорсодержащих удобрений. В 2019 году ГОК произвел 1,1 млн тонн апатитового концентрата (из них 0,8 млн тонн ушло на переработку внутри группы). К 2023 году, за счет развития подземного рудника, мощность "Оленьего Ручья" планировалось увеличить до 2 млн тонн апатитового концентрата в год.

Талицкий - второй сырьевой проект "Акрона" - позволит компании отказаться и от закупок калийного сырья. Сроки проекта несколько раз сдвигались из-за падения цен на калий и сложностей с привлечением финансирования. В прошлом году "Акрон" договорился о проектном финансировании для Талицкого ГОКа на $1,8 млрд (с учетом резервного транша) в рамках "Фабрики проектного финансирования ВЭБа". Газпромбанк, "Открытие", Сбербанк и ВТБ готовы суммарно предоставить $1,17 млрд, еще $280 млн, а также резервный транш на $360 млн обеспечит ВЭБ. Сделка была одобрена наблюдательным советом "ВЭБ.РФ" в конце прошлого года, но на подписание стороны пока не вышли.