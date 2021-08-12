Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест генерального директора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Срок ареста - до 9 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

О задержании Куранова стало известно в четверг. Материалы дела в отношении Куранова засекречены - о фабуле его дела официально не сообщалось. Комментариями следствия ФСБ и представителей ученого по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, по версии следствия, Куранов, занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранцу информацию закрытого характера об этих научных разработках.

Как сообщает сайт НИПГС, Куранов - генеральный директор и главный конструктор предприятия, специалист в области физики и химии плазмы. Имеет докторскую степень по специальности "Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов".

НИПГС, говорится на сайте предприятия, входит в структуру ХК "Ленинец".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности НИПГС - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие". В частности, следует из данных системы, в 2018 году предприятие заключило контракт на 16 млн руб. с Московским авиационным институтом (МАИ) на "выполнение составной части научно-исследовательской работы по теме: "Разработка способов активной нейтрализации статических зарядов летательных аппаратов".

Александр Куранов

Новости по теме

Новости

Следователи начали обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума

Следователи начали обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума

Дело о нефтеразливе под Новороссийском квалифицировали по более тяжкой статье

Россельхознадзор разрешил ввоз кормов 62 компаниям

Минобрнауки подтвердило временное отстранение ректора РГСУ Починок

Минобрнауки подтвердило временное отстранение ректора РГСУ Починок

Певице Булановой отказали в регистрации на выборах в парламент Петербурга

Заключенный курганской колонии убил сотрудника УФСИН

КТК заявил, что пятно на фото близ терминала в Новороссийске не является нефтяным

Биржа сообщила об ограничении "Газпромом" продаж газа на суточных торгах

Подполковника ФСБ арестовали в Краснодаре за получение взяток на 110 млн руб.

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');