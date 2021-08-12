Суд в Москве арестовал директора "НИП гиперзвуковых систем" по делу о госизмене

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест генерального директора "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александра Куранова, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Срок ареста - до 9 октября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

О задержании Куранова стало известно в четверг. Материалы дела в отношении Куранова засекречены - о фабуле его дела официально не сообщалось. Комментариями следствия ФСБ и представителей ученого по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, по версии следствия, Куранов, занимавшийся гиперзвуковыми технологиями, передал иностранцу информацию закрытого характера об этих научных разработках.

Как сообщает сайт НИПГС, Куранов - генеральный директор и главный конструктор предприятия, специалист в области физики и химии плазмы. Имеет докторскую степень по специальности "Тепловые, электрореактивные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов".

НИПГС, говорится на сайте предприятия, входит в структуру ХК "Ленинец".

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности НИПГС - "научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие". В частности, следует из данных системы, в 2018 году предприятие заключило контракт на 16 млн руб. с Московским авиационным институтом (МАИ) на "выполнение составной части научно-исследовательской работы по теме: "Разработка способов активной нейтрализации статических зарядов летательных аппаратов".