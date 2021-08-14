На Таймыре введен режим ЧС после обнаружения 56 погибших оленей

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Туши погибших диких северных оленей были обнаружены на берегу реки Хатанга (Таймыр, Красноярский край), в связи с чем был введен режим ЧС, сообщает пресс-служба Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

По данным ведомства, 10 августа в ЕДДС поступил сигнал об обнаружении туш мертвых животных на левом берегу реки Хатанга в пяти км от одноименного населенного пункта.

На месте были обнаружены тела 56 погибших оленей, два из которых предположительно имеют огнестрельные ранения.

В основном погибшими животными оказались телята дикого северного оленя, которые предположительно в ходе сезонной миграции при переправе через реку ослабли и захлебнулись.

Ситуация признана чрезвычайной, в связи с чем с 14 августа введен режим ЧС муниципального характера, в рамках которого будет установлен масштаб произошедшего и утилизированы туши погибших оленей.

Также разыскиваются лица, участвовавшие в отстреле животных, возбуждено дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

Ранее стало известно, что более тысячи оленей затонули в месте, где в них стреляли браконьеры: 3 августа неизвестные застрелили четырех диких оленей на правом берегу Хатанги. 5 августа во время рейда в воде было обнаружено большое число погибших животных: было поднято из реки почти 700 туш, около 500 туш остаются на мелководной части реки. Ветеринары пришли к выводу, что олени утонули.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о расстреле десятков оленей, предположительно, браконьерами. По мнению местных охотников, оленей расстреляли браконьеры из "спортивного интереса", поскольку убитые животные оставались лежать там, где упали.