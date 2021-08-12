Талибы остановились в 130 км от столицы Афганистана

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Мятежники из группировки "Талибан" (запрещена в РФ), захватив ранее в четверг город Газни, теперь находятся примерно в 130 км от столицы Афганистана, сообщает Associated Press.

Взятие под контроль Газни - стратегически важная для талибов победа, так как теперь они контролируют проходящую через город автомагистраль: она связывает Кабул с югом страны.

При этом, как отмечает Associated Press, пока что талибы не представляют непосредственной военной угрозы для самого Кабула. Тем не менее, в настоящее время они контролируют уже около двух третей территории Афганистана и чуть меньше трети административных центров афганских провинций.

Агентство напоминает, что, согласно оценкам военной разведки США, в течение ближайших 30 дней талибы могут подойти к Кабулу. Кроме того, в случае сохранения нынешней динамики, им может быть по силам за несколько ближайших месяцев захватить всю территорию Афганистана. Разведка США не исключает, что в итоге правительственные силы Афганистана могут оказаться в ситуации, когда им останется только оборонять Кабул и еще несколько городов.

Талибы уже несколько месяцев ведут очень активные боевые действия в Афганистане. В последние недели они добились особенно крупных успехов: боевики сначала захватили обширные малонаселенные районы и пограничные КПП, а в последние дни - стали захватывать крупные города, причем в ряде случаев - почти без боя.