В Госдуме опасаются угроз нацбезопасности РФ при захвате талибами власти в Афганистане

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Возможная смена власти в Кабуле спровоцирует клубок проблем не только для стран Средней Азии, но и для РФ и Европы, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Возможная смена режима в Афганистане влечёт клубок противоречий, с которым придётся иметь дело. Появляются некоторые дополнительные угрозы национальной безопасности - мы не можем исключать, что среди многих организаций, в том числе террористического характера, в Афганистане есть те, кто имеют долгосрочные цели, выходящие далеко за пределы Афганистана, и не только в России, но и в Европе", - сказал Новиков "Интерфаксу" в четверг.

Он высказал опасение, что "поток беженцев будет использован как возможность для проникновения этих террористических групп на территории многих стран, в страны бывшего Советского Союза, в Россию и даже дальше - европейские государства".

"Захват талибами (движение "Талибан" запрещено в РФ - ИФ) власти почти во всех крупнейших городах Афганистана создает сложную ситуацию по нескольким векторам, начиная с того, что может появиться необходимость решать многие гуманитарные вопросы", - добавил Новиков.