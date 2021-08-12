Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
на 12.08В России 6 534 791+21 932В мире 204 729 264+706 957

Талибы захватили третий по величине город Афганистана

Ранее ими был захвачен второй по величине город – Кандагар

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг взяли под контроль Герат - третий по величине город Афганистана, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным источника, правительственные силы отступили.

В миреТалибы остановились в 130 км от столицы АфганистанаТалибы остановились в 130 км от столицы АфганистанаЧитать подробнее

Это одиннадцатая столица провинции, захваченная талибами в последние дни.

Также в четверг боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль Кандагар - столицу одноименной провинции в южном Афганистане, второй по численности населения город страны. Кроме того, согласно заявлению талибов, они взяли под контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции на юго-востоке Афганистана.

Ранее талибы захватили столицы девяти провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.

Афганистан Герат Талибан

Новости по теме

Новости

Умерла исполнительница роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Умерла исполнительница роли миссис Хадсон в сериале "Шерлок"

Талибы объявили о захвате второго по величине города Афганистана

Талибы остановились в 130 км от столицы Афганистана

Талибы остановились в 130 км от столицы Афганистана

В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты Дмитриева

В Турции из-за наводнений погибли пять человек

Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией

Пограничники Латвии остановили 91 нелегала на границе с Белоруссией

В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара

В страны Средиземноморья пришла сильнейшая жара

Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании бывшего посла в Словакии

Пандемия коронавируса

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

Границы Новой Зеландии останутся закрытыми до конца года

Что случилось этой ночью: четверг, 12 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');