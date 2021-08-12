Талибы захватили третий по величине город Афганистана

Ранее ими был захвачен второй по величине город – Кандагар

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг взяли под контроль Герат - третий по величине город Афганистана, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в силах безопасности.

По данным источника, правительственные силы отступили.

Это одиннадцатая столица провинции, захваченная талибами в последние дни.

Также в четверг боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) взяли под контроль Кандагар - столицу одноименной провинции в южном Афганистане, второй по численности населения город страны. Кроме того, согласно заявлению талибов, они взяли под контроль основные районы города Газни, центра одноименной провинции на юго-востоке Афганистана.

Ранее талибы захватили столицы девяти провинций - Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

Накануне агентство Associated Press отмечало, что боевики "Талибана" контролируют уже две трети территории Афганистана.