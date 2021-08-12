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Взорвавшийся в Воронеже автобус был оборудован дизельным двигателем

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Автобус, взорвавшийся в Воронеже, не имел газового оборудования, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После опроса водителя установлено, что автобус был дизельным, после выхода с конвейера не дооборудовался. Газового оборудования не имел", - сказал источник.

Взрыв произошел, когда автобус находился на остановке и производил посадку пассажиров.

В автобусе находилось 30 человек.

Ранее замначальника Центра медицины катастроф Игорь Воробьев рассказал "Интерфаксу", что в результате взрыва не менее 14 человек получили ранение. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщили в правительство региона.

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