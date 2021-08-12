Пострадавшая при взрыве в воронежском автобусе скончалась в реанимации

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Одна из пострадавших при взрыве в воронежском автобусе скончалась, сообщает департамент здравоохранения Воронежской области.

"Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что "состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась".

Общее число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже - 16 человек, добавили в департаменте.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автобуса в Воронеже. Криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ по поручению председателя СК Александра Бастрыкина выехали к месту происшествия.

По словам источника в службах транспортного надзора региона, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. "По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства.

Оборудование было установлено кустарным способом. "Газовые баллоны были установлены на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка", - сказал источник.

Между тем другой источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было. Пресс-служба мэрии Воронежа указала, что по паспорту автобус был дизельным.