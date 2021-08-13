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Разбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 м

Разбившийся на Камчатке Ми-8 с отломанным хвостом нашли в озере на глубине 110 м
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вертолет, упавший в четверг в Курильское озеро на юге Камчатки, обнаружен, сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

"Буквально несколько минут назад пришла информация, что вертолет обнаружен, он находится на дне, на глубине 110-111 метров. У него отломан хвост, хвостовая часть. Остальной корпус - целый", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

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По словам губернатора, "сейчас на месте там определяется тактика по тому, каким образом дальше работы будут проводиться". "Разрабатывается план, исходя из возможностей работы на таких глубинах", - добавил он.

Как сообщалось, поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" возобновилась в пятницу утром. В ней задействована военная глубоководная техника.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро во время туристической экскурсии в четверг утром. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Четверо пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

Среди основных версий причин крушения вертолета - неблагоприятная погода, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более человек.

Камчатка Курильское озеро Ми-8

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