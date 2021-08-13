Пропавшие в крушении Ми-8 пока не признаны погибшими

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Семь не найденных пассажиров и командир экипажа вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро, пока не объявлены погибшими, а считаются пропавшими без вести, объяснил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Есть регламент признания пропавших без вести погибшими. Пока процессуальные сроки не наступили, поэтому мы просто констатируем, что они не обнаружены", - сказал он.

На вопрос, уехали ли спасенные пассажиры с полуострова, губернатор ответил, что "часть людей находится на Камчатке, часть - улетели".

На борту разбившегося вертолета были туристы из Москвы и Петербурга. Они вылетели на экскурсию, и их вертолет упал в озеро.

На борту были три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Ребенка среди выживших не оказалось. Восьмерых спасшихся оперативно нашли и подняли из воды сотрудники Кроноцкого заповедника. Всех их доставили в Петропавловск-Камчатский, четверых доставили в больницу, двое попали в реанимацию.

Вертолет и, предположительно, остальные восемь человек находятся на дне озера на глубине 137 метров.