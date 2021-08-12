Спасенные после крушения Ми-8 сами выплыли с глубины 9 метров

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Те, кто выжил после падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, самостоятельно выплыли на поверхность воды с глубины 8-9 метров, сообщила пресс-служба Кроноцкого заповедника, сотрудники которого помогли выжившим.

Температура воды в озере сейчас не выше плюс 5-6 градусов, долго в ней находиться невозможно, отметили в пресс-службе.

По словам спасенных, вертолет начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки.

"В четверг в 09:25 местного времени (00:25 по Москве) на озере был туман, видимость не превышала 100 метров. Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку, он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок - вертолет ударился о воду. Мы тут же спустили на воду два катера и за 3-4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне", - рассказал через пресс-службу участковый госинспектор заповедника Евгений Денгес.

Сотрудники, по его словам, сразу же спасли восьмерых, которые уже были на поверхности воды. Их отвезли на кордон на берегу озера, начали их отогревать и оказывать первую помощь. У двоих выживших были тяжелые травмы.

"Мы несколько раз объехали озеро в поисках остальных людей, но никого не обнаружили", - сказал Денгес.

В спасательной операции участвовали четыре инспектора Кроноцкого заповедника.

Ранее пресс-служба заповедника сообщила, что вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро", в котором было три члена экипажа и 13 пассажиров, упал в озеро при заходе на посадку. Это произошло возле кордона "Озерный" Южно-Камчатского заказника.

Обломки вертолета ушли под воду практически сразу после крушения. Шести пассажирам и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть, рассказывал "Интерфаксу" источник в органах организации здравоохранения региона.

В санавиации региона агентству сказали, что, по предварительным данным, погиб командир Ми-8, а выжили второй пилот и бортмеханик. Спасенных повезли в Петропавловск-Камчатский.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Источник "Интерфакса" в службах транспортного надзора рассказал, что, по предварительным данным, во время полета Ми-8 возникла техническая неисправность, пилоты решили сесть, но в районе посадки был туман и почти нулевая видимость, "в которой экипаж мог допустить ошибку, что привело к катастрофе".

Другой источник рассказал "Интерфаксу", что погибший вертолет был выпущен в 1984 году для 235 отдельного правительственного отряда "Аэрофлота" СССР. Затем его передали в управление гражданской авиации центральных районов СССР. Позднее он принадлежал "Камчатским авиалиниям" и в 2013 году был передан компании "Витязь-Аэро".

В авиакомпании сообщили, что вертолет в 2020 году проходил капремонт и его осматривали перед каждым рейсом.