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В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки
Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Еще 22 277 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в РФ за минувшие сутки, сообщает оперштаб.

Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки в РФ вновь был обновлен максимум по числу подтвержденных летальных исходов, за сутки от коронавируса умерли 815 человек. В четверг, 12 августа, было подтверждено 808 смертей. Наибольшее число умерших в Москве - 59, в Санкт-Петербурге - 42, в Краснодарском крае 33.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 168 864.

Поправились и выписаны 5,848 млн пациентов, в том числе 19 368 за все время пандемии.

Новые заболевшие фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве 2529 новых эпизодов, в Санкт-Петербурге - 1810, в Московской области - 1223.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 557 068 случаев коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 августа 2021 годаПандемия коронавируса
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