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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
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В Москве за сутки COVID-19 заболели более 2,5 тыс. человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Еще 2529 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 2 294 случаях инфицирования.

За сутки коронавирус привел к смерти 59 человек. С начала пандемии скончались 26 482 москвича.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 043 пациента. Всего от COVID-19 в Москве выздоровели 1 млн 404 879 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 августа составляет 1 млн 537 888.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 августа 2021 годаПандемия коронавируса
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