В КТК причиной аварии в Новороссийске назвали заводской брак

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Основная версия причины аварии в Новороссийске, которая привела к выбросу нефти, - скрытый заводской брак, выносные причальные устройства (ВПУ) ремонту не подлежат, сообщил журналистам глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.

"Безусловно, мы будем проводить проверку. Происходит внештатная ситуация, принимаются комплексные меры, которые включают в первую очередь проверку всего оборудования. Проверка оборудования уже проведена. Все гидрокомпенсаторы визуально проверены, как и положено, дефектов не выявлено. Работаем с поставщиком по поставке новых гидрокомпенсаторов на 1 и 2 ВПУ. Поэтому по поступлению новой партии мы будем принимать решение о полной замене гидрокомпенсаторов либо частичной", - сказал он.

По его словам, замена ВПУ планируется в 2022 году, процесс установки будет технически сложным.

"Ликвидация, локализация (аварии - ИФ) закончена еще 8 августа. Мониторинг проводится все эти дни", - сказал Горбань.

Он отметил, что есть первые затраты на отработку аварийных сил, которые еще предстоит посчитать. "Дальнейшие затраты будут зависеть от того, как мы сможем у поставщика получить изделие. Естественно, понесем затраты на их установку", - сказал он.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по московскому времени, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря.

По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.