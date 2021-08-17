Пятна от утечки нефтепродуктов под Новороссийском больше не видны с орбиты

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пятно от утечки нефтепродуктов в районе Новороссийска больше не наблюдается на поверхности Черного моря, сообщил в понедельник Институт космических исследований РАН.

"На 6:41 мск 12 августа следов пятна не обнаружено", - говорится в публикуемых научным институтом материалах.

При этом отмечается, что первоначально на 18:27 мск 7 августа площадь пятна составляла 0,26 кв. км. Длина 1,2 км, а максимальная ширина 300 метров. Далее на 18:20 мск 8 августа площадь пятна уже превысила 85 кв. км. Точка максимального распространения от берега 19,5 км, длина линии соприкосновения с берегом не менее 5 км.

"То, что на изображении от 12 августа следов пятна на поверхности не наблюдается, можно объяснить естественными процессами: тяжелые фракции нефти опускаются под поверхность воды, а легкие испаряются", - делают выводы авторы публикации.

Сотрудники Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН (ИО РАН) продолжают работать с данными спутникового мониторинга для прояснения ситуации, в том числе для объяснения очень быстрого распространения пятна 7-8 августа.

Как сообщалось, вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 мск, ликвидация разлива завершена, ведется работа по мониторингу акватории Черного моря. По данным консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.

Основная версия причины аварии - скрытый заводской брак, гидрокомпенсаторы ремонту не подлежат, заявил журналистам глава КТК Николай Горбань. По его словам, замена оборудования планируется в 2022 году, процесс установки будет технически сложный.