Следователи начали обыски в помещениях Каспийского трубопроводного консорциума

Разлив нефти в Черном море в районе Новороссийска Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Следователи по делу о разливе нефти близ порта Новороссийска проводят обыски в консорциуме КТК, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) Елена Марковская.

"В настоящее время опытные следователи и криминалисты продолжают осмотр загрязненных территорий, в помещениях консорциума проводятся обыски, допрашиваются специалисты и работники предприятий, в том числе принимавшие участие в ликвидации последствий выброса сырой нефти и осуществлявших инспекцию выносного погрузочного устройства", - сказала Марковская в четверг журналистам.

Ранее она сообщила, что следователи квалифицировали инцидент по более тяжкой части 2 статьи 252 УК РФ - загрязнение морской среды, причинившие существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде.

Часть 2 статьи 252 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в то время как часть 1, по которой было возбуждено дело изначально, не предусматривает тюремного заключения.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован в тот же день и ликвидирован.

Сам консорциум оценил площадь разлива в 200 кв. метров, объем - в 12 куб. м. Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявлял КТК.