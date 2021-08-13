Причиной столкновения поездов в Забайкалье названы манипуляции с сигнализацией

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Причиной столкновения грузовых поездов перегоне "Алеур - Бушулей" в Забайкальском крае в ночь на 4 августа оказался человеческий фактор: нарушение допустили работники дистанции сигнализации, сообщил Ространснадзор по итогам расследования.

"Причиной транспортного происшествия на перегоне Алеур - Бушулей послужило нарушение работниками Зиловской дистанции сигнализации, централизации и блокировки требований (...) инструкции по обеспечению безопасности движения поездов", - указало ведомство.

По его данным, имело место "вмешательство в схему сигнальной установки автоблокировки, установки временных перемычек и создания цепи подпитки реле".

Ранним утром 4 августа на перегоне столкнулись два попутных товарных состава и несколько вагонов сошли с рельсов. Был нарушен габарит соседнего пути. Движение на этом участке прерывали на время ремонта. Сообщалось, что из одной цистерны пролился авиакеросин, утечку устраняли сотрудники МЧС.

В Ространснадзоре уточнили, что в одном из составов было 68 вагонов, в том числе 17 вагонов с опасным грузом - топливом для реактивных двигателей. Во втором поезде был 71 вагон без опасных грузов.