Мария Захарова переадресовала вопросы о Саре Рейнсфорд корпорации BBC

Сара Рейнсфорд Фото: Roberto Ricciuti/Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Представители британской вещательной корпорации BBC "на днях посетили МИД" и им "было всё подробно рассказано", сообщила представитель министерства Мария Захарова. Так она прокомментировала вопросы западных СМИ о решении не продлевать визу британской журналистке Саре Рейнсфорд.

Дипломат отметила, что эти вопросы ее удивляют.

"На неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов", - напомнила она.

"ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь. Никакой заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские (или, например, американские) визы, западные СМИ традиционно не демонстрировали", - написала Захарова.

Ранее 13 августа телеканал "Россия 24" сообщил, что Россия не продлит рабочую визу журналистке ВВС Саре Рейнсфорд.

"Как стало известно, журналистка московского бюро ВВС должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца", - сказал ведущий канала и напомнил о неоднократных попытках Лондона отозвать лицензию телеканала RT, а также о "постоянном давлении на сотрудников многих других российских медиа".

Представитель ВВС заявил "Интерфаксу", что корпорация не комментирует эту информацию.

По данным "Интерфакса", срок действия визы Рейнсфорд истекает 31 августа.