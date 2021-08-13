Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд не продлят рабочую визу в России

Британская корпорация это не комментирует

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россия не продлит рабочую визу журналистке ВВС Саре Рейнсфорд. Эта информация прозвучала в эфире телеканала "Россия 24".

"Как стало известно, журналистка московского бюро ВВС должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца", - сказал ведущий "России 24".

Он напомнил о неоднократных попытках Лондона отозвать лицензию телеканала RT, а также о "постоянном давлении на сотрудников многих других российских медиа".

Журналисты "России 24", ссылаясь на опрошенных экспертов, уточнили, что речь идет о Саре Рейнсофрд.

Представитель ВВС заявил "Интерфаксу", что корпорация не комментирует данную информацию.

По данным "Интерфакса", виза у Рейнсфорд заканчивается 31 августа и в случае отказа в продлении журналистка должна будет покинуть Россию.

Британский медиарегулятор Ofcom летом 2019 года сообщил, что оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов за предвзятость, проявленную в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года". Пока по этому делу продолжалось расследование, сообщалось, что телеканалу грозило наказание вплоть до отзыва лицензии.



Роскомнадзор и российский МИД предупредили Лондон, что на это решение Ofcom российская сторона может принять ответные меры в отношении британских СМИ.