Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Журналистке ВВС Саре Рейнсфорд не продлят рабочую визу в России

Британская корпорация это не комментирует

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Россия не продлит рабочую визу журналистке ВВС Саре Рейнсфорд. Эта информация прозвучала в эфире телеканала "Россия 24".

"Как стало известно, журналистка московского бюро ВВС должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца", - сказал ведущий "России 24".

Он напомнил о неоднократных попытках Лондона отозвать лицензию телеканала RT, а также о "постоянном давлении на сотрудников многих других российских медиа".

Журналисты "России 24", ссылаясь на опрошенных экспертов, уточнили, что речь идет о Саре Рейнсофрд.

Представитель ВВС заявил "Интерфаксу", что корпорация не комментирует данную информацию.

По данным "Интерфакса", виза у Рейнсфорд заканчивается 31 августа и в случае отказа в продлении журналистка должна будет покинуть Россию.

Британский медиарегулятор Ofcom летом 2019 года сообщил, что оштрафовал телеканал RT на 200 тысяч фунтов за предвзятость, проявленную в семи новостных программах в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года". Пока по этому делу продолжалось расследование, сообщалось, что телеканалу грозило наказание вплоть до отзыва лицензии.

Роскомнадзор и российский МИД предупредили Лондон, что на это решение Ofcom российская сторона может принять ответные меры в отношении британских СМИ.

BBC МИД Россия 24 Сара Рейнсфорд RT Великобритания

Новости

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

ФАС проверит Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре

Двух жителей Подмосковья задержали за помощь в побеге арестантов в Истре
Взрыв автобуса в Воронеже

НАК сообщил о поиске причастных ко взрыву автобуса в Воронеже

Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Пандемия коронавируса

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

В России вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки

Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

В МИД РФ сочли ошибочным прогноз США о взятии талибами Кабула за 2-3 месяца

Квартальная прибыль "Роснефти" по МСФО выросла в 5,4 раза

Пандемия коронавируса

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Москва отменила обязательную удаленку для 30% персонала предприятий

Почти две месячных нормы осадков выпало в Керчи за сутки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');