Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBC

Дипмиссия отвергает заявления МИД РФ о дискриминации российских журналистов в Великобритании

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Лондон призывает Москву пересмотреть решение о непродлении рабочей визы британскому журналисту, считает такой шаг необоснованным, заявили в пятницу в посольстве Великобритании в РФ.

"Это очередное необоснованное действие российских властей. Мы призываем их пересмотреть этот реакционный шаг против удостоенного наград журналиста Би-би-си. Подобные действия лишь продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России", - говорится в заявлении пресс-службы британской дипмиссии, подступившей в "Интерфакс".

"Мы отвергаем заявления МИД РФ о дискриминации российских журналистов в Великобритании. Российские журналисты продолжают свободно работать в Великобритании, при условии того, что они действуют в рамках закона", - отмечается в заявлении.

В пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ неоднократно предупреждала о намерении предпринять меры из-за визовых проблем у российского корреспондента в Великобритании. Она сопроводила сообщение ссылкой на заявление МИД РФ от ноября прошлого года и напомнила, что на Смоленской площади неоднократно предупреждали, что "в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала".

Ранее в пятницу телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что Россия не продлит рабочую визу журналистке ВВС Саре Рейнсфорд. Такая информация прозвучала в эфире телеканала. Ведущий "России 24" сообщил, что журналистка московского бюро ВВС должна будет покинуть Россию до конца текущего месяца. Он напомнил о неоднократных попытках Лондона отозвать лицензию телеканала RT, а также о "постоянном давлении на сотрудников многих других российских медиа". Журналисты "России 24", ссылаясь на своих экспертов, уточнили, что речь идет о Саре Рейнсофрд. Представитель Би-би-си заявил "Интерфаксу", что корпорация не комментирует данную информацию.

По данным "Интерфакса", виза у Рейнсфорд заканчивается 31 августа и в случае отказа в продлении журналистка должна будет покинуть Россию.