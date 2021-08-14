Попавший в ДТП автобус во Владимирской области вез паломников

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Автобус, попавший в аварию во Владимирской области, перевозил паломников, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Сегодня было массовое ДТП на Двориковском шоссе Александрова, на въезде в город. Паломники из Вологды ехали на автобусе, из 14-ти положили (госпитализировали - ИФ) восьмерых", - рассказал он.

По его словам, состояние пострадавших удовлетворительное. Тяжелых пациентов среди них нет, отметил собеседник агентства.

Официальным подтверждением информации "Интерфакс" не располагает.

Как сообщалось, около 3:15 по Москве субботы пассажирский автобус попал в аварию на трассе М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области. По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении грузовиком MAN с полуприцепом.

По данным УМВД по региону 22 человека пострадали, них 16 человек были доставлены в больницу.