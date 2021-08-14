Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Главврач больницы Владикавказа помещен под домашний арест после гибели пациентов

Главврач больницы Владикавказа помещен под домашний арест после гибели пациентов
Фото: Елена Цагараева/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Владикавказа отправил под домашний арест до 8 октября главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира Плиева, где 9 августа после повреждения кислородной системы умерли девять пациентов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Адвокат Плиева Заурбек Бегиев в беседе с журналистами не исключил, что решение суда будет обжаловано.

"Он (Плиев - ИФ) в должности главного врача КБСП принимал соответствующие меры по налаживанию работы кислородного оборудования, докладывал руководству и так далее. Та мера пресечения, которая сегодня избрана, нас не совсем устраивает, и, поговорив с родственниками, возможно, мы будем обжаловать", - сообщил Бегиев в ходе общения с журналистами, фрагмент которого опубликовала национальная телекомпания РСО-Алания "Осетия-Ирыстон".

9 августа девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

На следующий день стало известно о гибели еще двух пациентов в этой же больнице. В Минздраве Северной Осетии уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. В рамках расследования уголовного дела был задержан главный врач больницы.

Ранее стало известно, что Владимир Плиев сообщал о проблемах медучреждения, в том числе, необходимости второй линии подачи кислорода.

Северная Осетия Владикавказ Владимир Плиев

Новости по теме

Новости

Свыше 100 тыс. жителей Кубани остались без электричества из-за подтоплений

Глава МЧС попросил наделить ведомство допполномочиями для тушения пожаров

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах РФ

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах РФ

Ввоз в Россию машин с правым рулем продлят

Компания-владелец упавшего Ми-8 на Камчатке выплатит семьям погибших по 1 млн руб.

Тела троих погибших в крушении Ми-8 на Камчатке подняли на поверхность

Тела троих погибших в крушении Ми-8 на Камчатке подняли на поверхность
Пандемия коронавируса

В России третий день подряд установлен антирекорд по суточной COVID-смертности

В России третий день подряд установлен антирекорд по суточной COVID-смертности

Полиция уточнила число госпитализированных после ДТП во Владимирской области

На Таймыре введен режим ЧС после обнаружения 56 погибших оленей

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');