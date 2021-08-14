Главврач больницы Владикавказа помещен под домашний арест после гибели пациентов

Фото: Елена Цагараева/ТАСС

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Ленинский суд Владикавказа отправил под домашний арест до 8 октября главного врача республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира Плиева, где 9 августа после повреждения кислородной системы умерли девять пациентов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Адвокат Плиева Заурбек Бегиев в беседе с журналистами не исключил, что решение суда будет обжаловано.

"Он (Плиев - ИФ) в должности главного врача КБСП принимал соответствующие меры по налаживанию работы кислородного оборудования, докладывал руководству и так далее. Та мера пресечения, которая сегодня избрана, нас не совсем устраивает, и, поговорив с родственниками, возможно, мы будем обжаловать", - сообщил Бегиев в ходе общения с журналистами, фрагмент которого опубликовала национальная телекомпания РСО-Алания "Осетия-Ирыстон".

9 августа девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

На следующий день стало известно о гибели еще двух пациентов в этой же больнице. В Минздраве Северной Осетии уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. В рамках расследования уголовного дела был задержан главный врач больницы.

Ранее стало известно, что Владимир Плиев сообщал о проблемах медучреждения, в том числе, необходимости второй линии подачи кислорода.