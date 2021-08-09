Причиной гибели 9 пациентов во Владикавказе стал прорыв подземной трубы с кислородом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Порыв кислородной трубы, которая проходит под землей, привел к прекращению подачи кислорода в республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе, из-за чего погибли девять человек, сообщил врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Фактически произошел порыв трубы кислородной, которая находится под землей, была прекращена подача кислорода. Медицинский персонал начал подключать пациентов, которые находятся на аппаратах ИВЛ, к баллонам. Сейчас начали подвоз кислородных баллонов", - сказал Меняйло.

Он отметил, что одна из машин с кислородными баллонами выехала из Краснодара, ее взяли на сопровождение до республики. Также есть договоренность о подвозе кислородных баллонов из Моздока.

Меняйло также заявил, что со вторника во всех больницах будет обеспечена резервная подача кислорода.

По его словам, место порыва трубы уже найдено, ведутся работы по устранению поломки.