Задержанный главврач больницы во Владикавказе говорил о проблемах с кислородом

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Задержанный главный врач республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи Владикавказа Владимир Плиев сообщал о проблемах медучреждения, в том числе, необходимости второй линии подачи кислорода, сообщает пресс-служба Минздрав республики.

Там пояснили, что сейчас в соцсетях публикуются письма, направленные в республиканский Минздрав, которые ведомство действительно получало. "Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в начале июля 2021 года в Минздрав Северной Осетии поступили запросы о необходимости выделения 800 тыс. рублей на строительство второй кислородной линии.

По информации пресс-службы, средства в размере 800 тыс. рублей были выделены.

Гибель людей в больнице

9 августа девять пациентов республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи во Владикавказе умерли из-за повреждения кислородной системы. По словам главы региона Сергея Меняйло, произошел прорыв трубы под землей.

На следующий день стало известно о гибели еще двух пациентов в этой же больнице. В Минздраве Северной Осетии уточнили, что эти смерти не связаны с кислородной аварией.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Росздравнадзор и прокуратура начали проверки. В рамках расследования уголовного дела был задержан главный врач больницы.