Жилье в пострадавших от стихии регионах восстановят к 1 августа 2022 года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Жилье и соцобъекты, которые пострадали от ЧС в российских регионах, должны быть восстановлены к 1 августа следующего года, сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"К 1 августа 2022 года должна быть восстановлена вся инфраструктура и все социальные объекты по постоянной схеме", - сказал он в субботу на совещании с президентом России Владимиром Путиным о ликвидации последствий подтоплений и пожаров в стране.

Вице-премьер также сообщил, что к 1 сентября этого года должны быть осуществлены все выплаты гражданам, которые пострадали в результате чрезвычайных ситуаций.

В связи с этим он обратился к президенту с просьбой перейти на авансовый порядок выплат.

"В 2013 году вы поручили заниматься последствиями наводнения, но там был порядок, что регионы направляют заявку в Минфин и оперативно получают эти средства, потом идет полный расчет от Минфина. Сейчас установлено, что субъекты сначала выплачивают, а потом получают деньги. Для таких регионов, как Еврейская область, Забайкальский край, это невозможно, это сильно сдерживает выплаты гражданам", - сказал Трутнев.

Как добавил вице-премьер, "я прошу поддержать и дать поручение Минфину перейти на авансовый порядок".

Ранее в ходе совещания Путин назвал беспрецедентными масштаб природных бедствий в ряде регионов страны.