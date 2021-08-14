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Глава МЧС попросил наделить ведомство допполномочиями для тушения пожаров

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Евгений Зиничев попросил главу государства разрешить министерству тушить пожары в лесах при определении федерального уровня реагирования.

"Просим вас рассмотреть вопрос, поскольку это потребует внесения изменений в законодательную базу, о возможности привлечения сил и средств МЧС для работы в лесах при определении федерального уровня реагирования", - сказал он в субботу в рамках совещания по пожарам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил министр, "сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам".

Ранее в ходе совещания Путин назвал беспрецедентными масштаб природных бедствий в ряде регионов страны.

Пожары в Якутии

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МЧС Евгений Зиничев Владимир Путин

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