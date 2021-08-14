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Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах РФ

Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в регионах РФ
Фото: Ivan Nikiforov/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентными масштаб природных бедствий в ряде регионов страны.

В ходе совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ он напомнил, что в Сибири и на Дальнем Востоке стремительно распространяются лесные пожары, а на юге порой за несколько часов выпадает месячная норма осадков.

"Это ещё раз говорит, насколько важно нам глубоко и системно на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Сегодня остановимся на неотложных экстренных задачах", - подчеркнул президент.

Путин поручил незамедлительно приступить к оценке ущерба в зонах чрезвычайных ситуаций и подготовить план восстановления пострадавшего жилья.

"Прошу также незамедлительно приступить к всесторонней оценке причиненного ущерба. Мы с Евгением Николаевичем (Зиничевым, главой МЧС - ИФ), он заверил меня в том, что соответствующая работа министерством и руководителями регионов проводится", - сказал президент.

Владимир Путин также поручил при проведении противопожарных мероприятий в регионах страны, в которых сложилась чрезвычайная ситуация, организовать работу по спасению диких животных, максимально сохранить лесные богатства страны.

"Разумеется, и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира, тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей, насколько это возможно, конечно", - сказал российский лидер.

Также Путин заявил, что региональные власти должны быть готовы к эвакуации людей из зон риска в связи с природными бедствиями, даже если нет прямой угрозы от природных пожаров. Он поручил Минздраву и МЧС проанализировать ситуацию в субъектах РФ в зоне лесных пожаров и принять решение по вывозу людей с хроническими заболеваниями в более благоприятные районы.

Президент добавил, что ждет предметных докладов о дополнительных мерах, которые необходимо принять для ликвидации последствий стихии, в том числе, объеме финансовых средств и других ресурсов, а также о том, как планируется вести работу в дальнейшем.

Пожары в Якутии

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Владимир Путин

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